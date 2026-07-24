Вперше в історії НАТО ВМС України отримали право управляти силами Альянсу

Під час українсько-американських навчань «Сі Бриз 2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-Морських Сил ЗС України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2).

Як розповіли у ВМС, за результатами тривалих перевірок підрозділ здобув оцінку – «Повністю спроможний до виконання місії» (Mission Capable).

Оцінювання NEL-2 зосереджене не лише на сумісності, як на першому рівні, а й на повній операційній спроможності підрозділу. Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій.

Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі.

Mission Capable – складний, багаторівневий процес. З початку повномасштабного вторгнення РФ, в умовах активної фази війни, українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності.

«Цей результат – черговий беззаперечний доказ того, що Збройні Сили України, а саме Військово-Морські Сили, не просто стримують ворога, а й продовжують невпинну інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки на рівні найкращих флотів світу», – додали у ВМС.