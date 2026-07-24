​Росія вдарила КАБами по Ізюму на Харківщині. Загорілось відділення поштового оператора

Російські війська скинули КАБи на Ізюм, що у Харківській області. Про наслідки удару повідомили у ДСНС України.
Після атаки загорілося вантажне відділення поштового оператора. Площа пожежі сягала 700 квадратних метрів.
Рятувальникам вдалось ліквідувати займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили три оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.
Вчорашні обстріли на Харківщині
- Вчора від російських ударів постраждали девʼятеро мешканців Харківщини, зокрема підліток. Під ворожі атаки потрапили 20 населених пунктів області.
- Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
- Росіяни били по регіону КАБами, «Геранями», «Ланцетами» та «Молніями». Тип ще кількох БпЛА встановлюють.