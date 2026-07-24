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​Росія вдарила КАБами по Ізюму на Харківщині. Загорілось відділення поштового оператора

Постраждалих внаслідок атаки попередньо немає.

​Росія вдарила КАБами по Ізюму на Харківщині. Загорілось відділення поштового оператора
Удар Росії по Ізюму
Фото: ДСНС України

Російські війська скинули КАБи на Ізюм, що у Харківській області. Про наслідки удару повідомили у ДСНС України.

Після атаки загорілося вантажне відділення поштового оператора. Площа пожежі сягала 700 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалось ліквідувати займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили три оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.

Росія вдарила по поштовому оператору
Фото: ДСНС України
Росія вдарила по поштовому оператору

Займання ліквідували
Фото: ДСНС України
Займання ліквідували

Вчорашні обстріли на Харківщині

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