У Херсоні окупанти атакували медзаклад та вантажівку

Близько 07.50 російські окупанти атакували з безпілотника територію медзакладу в середмісті Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Постраждав водій лікарні. Наразі йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, стан потерпілого – середньої тяжкості.
Близько 08:37 російські військові атакували з дрона вантажний автомобіль у Центральному районі.
Унаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, уламкове поранення правої лопатки та садна правого ліктя.
Потерпілого у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до лікарні.
- 12 людей вчора постраждали на Херсонщині через російські обстріли. Ворог атакував 37 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, торгів