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У Херсоні окупанти атакували медзаклад та вантажівку

Постраждали два чоловіки.

У Херсоні окупанти атакували медзаклад та вантажівку
Фото: З відкритих джерел

Близько 07.50 російські окупанти атакували з безпілотника територію медзакладу в середмісті Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Постраждав водій лікарні. Наразі йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, стан потерпілого – середньої тяжкості.

Близько 08:37 російські військові атакували з дрона вантажний автомобіль у Центральному районі. 

Унаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, уламкове поранення правої лопатки та садна правого ліктя.

Потерпілого у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

  • 12 людей вчора постраждали на Херсонщині через російські обстріли. Ворог атакував 37 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, торгів
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