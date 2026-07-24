У Херсоні окупанти атакували медзаклад та вантажівку

Постраждали два чоловіки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: З відкритих джерел

Близько 07.50 російські окупанти атакували з безпілотника територію медзакладу в середмісті Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Постраждав водій лікарні. Наразі йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, стан потерпілого – середньої тяжкості.

Близько 08:37 російські військові атакували з дрона вантажний автомобіль у Центральному районі.

Унаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, уламкове поранення правої лопатки та садна правого ліктя.

Потерпілого у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до лікарні.