За три місяця компанія незаконно видобула понад 37,9 тисячі тонн гірської породи.

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У Вінницькій області поліцейські викрили незаконний видобуток пісковику на майже 338 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Товариство отримало спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр на території Могилів-Подільської територіальної громади. Водночас умови дозволу на дослідно-промислову розробку передбачали видобуток не більше 5% від загальних балансових запасів родовища.

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Попри це, упродовж 2021–2024 років підприємство, не провівши необхідних експертиз, геологічного вивчення пісковику та не погодивши у встановленому порядку проєкт робіт, здійснювало незаконний видобуток корисних копалин.

Зокрема, лише протягом першого кварталу 2021 року було незаконно видобуто понад 37,9 тисячі тонн пісковику.

За висновками експертизи, сума завданих державі збитків перевищує 337,9 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили керівнику товариства про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці також перевіряють законність видобування корисних копалин цим товариством на інших родовищах області.