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Зеленський підтвердив ураження військового підприємства у російському Кірові

Завод виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

Зеленський підтвердив ураження військового підприємства у російському Кірові
Удар по Кірову
Фото: Скриншот з відео

Українські Сили оборони завдали удару по одному з військових підприємств у російському Кірові. Про успішне ураження повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що завод виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Вся ця зброя використовується під час масованих ударів по Україні.

Також, за словами Зеленського, українські сили уразили нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів. Операція з знищення російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для безпілотників та навігаційним обладнанням, продовжується.

«Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів», – додав глава держави.

Що відомо про останні успішні удари по Росії та їхні наслідки?

  • У Росії заявили про нову атаку на два логістичні хаби Wildberries у Петербурзі та Ленінградській області, а також – на авіаційне підприємство в Кірово-Чепецьку Кіровської області. У зв'язку з атакою з петербурзького аеропорту «Пулково» затримали близько пів сотні рейсів. 
  • У ніч на 19 липня ударні безпілотники атакували три нафтобази у місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Після ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі.
  • У Росії на тлі паливної кризи Москва та Санкт-Петербург переведені в режим пріоритетного постачання. У Москві працюють 85% заправок, а черги є мінімальними. 
  • Після атак українських дронів у липні припиняв роботу російський НПЗ «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Він є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії.
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