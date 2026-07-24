Зеленський підтвердив ураження військового підприємства у російському Кірові

Завод виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

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Українські Сили оборони завдали удару по одному з військових підприємств у російському Кірові. Про успішне ураження повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що завод виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Вся ця зброя використовується під час масованих ударів по Україні.

Також, за словами Зеленського, українські сили уразили нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів. Операція з знищення російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для безпілотників та навігаційним обладнанням, продовжується.

«Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів», – додав глава держави.

Що відомо про останні успішні удари по Росії та їхні наслідки?