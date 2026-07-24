Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСвіт

Доходи Росії від нафти і газу у липні можуть зрости через підняття світових цін

За попередніми оцінками, прибуток країни-агресора може зрости до 60%.

Доходи Росії від нафти і газу у липні можуть зрости через підняття світових цін
Фото: ЦПД

Доходи російського держбюджету від нафти й газу, які забезпечують близько п'ятої частини всіх бюджетних надходжень, у липні, за попередніми оцінками, зростуть на 60% порівняно з аналогічним місяцем минулого року завдяки підвищенню світових цін на нафту. 

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Значному річному зростанню також сприяло різке збільшення надходжень від податку на прибуток від видобутку нафти за другий квартал.

Реклама

Росія, яка є третім найбільшим виробником і експортером нафти у світі після США та Саудівської Аравії, значною мірою залежить від доходів від продажу нафти й газу, які допомагають фінансувати її військову кампанію проти України.

Водночас податкові надходження від нафти й газу за січень–липень, ймовірно, все ж скоротяться на 11% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 4,9 трлн рублів.

Міністерство фінансів Росії має оприлюднити офіційні дані за липень 5 серпня.

Згідно з бюджетом Росії на 2026 рік, доходи від нафти й газу прогнозуються на рівні 8,92 трлн рублів, це близько 113,7 млрд доларів США. Загальні доходи федерального бюджету цього року очікуються на рівні 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу скоротилися на 24%, до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим показником із 2020 року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies