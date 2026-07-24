Доходи Росії від нафти і газу у липні можуть зрости через підняття світових цін

За попередніми оцінками, прибуток країни-агресора може зрости до 60%.

Доходи російського держбюджету від нафти й газу, які забезпечують близько п'ятої частини всіх бюджетних надходжень, у липні, за попередніми оцінками, зростуть на 60% порівняно з аналогічним місяцем минулого року завдяки підвищенню світових цін на нафту.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Значному річному зростанню також сприяло різке збільшення надходжень від податку на прибуток від видобутку нафти за другий квартал.

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Росія, яка є третім найбільшим виробником і експортером нафти у світі після США та Саудівської Аравії, значною мірою залежить від доходів від продажу нафти й газу, які допомагають фінансувати її військову кампанію проти України.

Водночас податкові надходження від нафти й газу за січень–липень, ймовірно, все ж скоротяться на 11% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 4,9 трлн рублів.

Міністерство фінансів Росії має оприлюднити офіційні дані за липень 5 серпня.

Згідно з бюджетом Росії на 2026 рік, доходи від нафти й газу прогнозуються на рівні 8,92 трлн рублів, це близько 113,7 млрд доларів США. Загальні доходи федерального бюджету цього року очікуються на рівні 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу скоротилися на 24%, до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим показником із 2020 року.