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Трамп оголосив про митні тарифи для союзників, пов'язані з примусовою працею

У Білому домі усіляко обходять рішення Верховного суду про незаконність мит.

Трамп оголосив про митні тарифи для союзників, пов'язані з примусовою працею
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Починаючи з п'ятниці, 24 липня, Сполучені Штати будуть вимагати сплати митного тарифу у розмірі від 10% до 12,5% на імпорт товарів з широкого переліку країн, серед яких такі союзники Вашингтона як Японія, Велика Британія, Євросоюз, Канада та Індія.

Як пише BBC, завершується термін тимчасових тарифів, які адміністрація Дональда Трампа запровадила одразу після рішення Верховного суду про визнання економічної політики президента незаконною. Для того, щоб продовжувати стягувати мито, у Білому домі вирішили скористатися тим приводом, що держави зі списку нібито "не роблять достатньо для боротьби з примусовою працею". 

Загалом тарифи доведеться сплачувати за імпорт з близько 60 країн, що покриває 99,4% усієї торгівлі США. Трамп продовжує наполягати, що мита потрібні для захисту американського бізнесу та чесної конкуренції, але партнери вже готують контрзаходи, які ускладнять для американської продукції потрапляння на інші ринки.

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