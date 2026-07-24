Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Трамп наблизився до рішення про найбільший удар по Ірану з часу початку операції на Близькому Сході

Американці не підтримують ескалацію бойових дій, а нафта летить вже вище 100 доларів з барель.

Трамп наблизився до рішення про найбільший удар по Ірану з часу початку операції на Близькому Сході
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами видання Axios визнав, що розмірковує над завданням найбільшого удару по Ірану, який би за масштабами перевищив усе, що було під час операції "Епічна лють".

Республіканець підкреслив, що ще не ухвалив остаточне рішення, адже зважує його наслідки. Водночас війська США готові до будь-якого розвитку подій, а Ізраїль "може долучитися за лічені години, хоча американські збройні сили не потребують жодної допомоги".

Трамп звинуватив Іран у недостатній відданості переговорному процесу і зазначив, що вони "ще не отримали достатньо болю".

Як свідчать соцопитування, ескалація у війні з ісламською республікою не має підтримки населення США. Водночас перспектива масованих атак з боку американських військових сприяла подальшому підняттю ціни на нафту, яка вперше з травня знову пробила бар'єр у 100 доларів за барель.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies