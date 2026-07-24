Трамп наблизився до рішення про найбільший удар по Ірану з часу початку операції на Близькому Сході

Американці не підтримують ескалацію бойових дій, а нафта летить вже вище 100 доларів з барель.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами видання Axios визнав, що розмірковує над завданням найбільшого удару по Ірану, який би за масштабами перевищив усе, що було під час операції "Епічна лють".

Республіканець підкреслив, що ще не ухвалив остаточне рішення, адже зважує його наслідки. Водночас війська США готові до будь-якого розвитку подій, а Ізраїль "може долучитися за лічені години, хоча американські збройні сили не потребують жодної допомоги".

Трамп звинуватив Іран у недостатній відданості переговорному процесу і зазначив, що вони "ще не отримали достатньо болю".

Як свідчать соцопитування, ескалація у війні з ісламською республікою не має підтримки населення США. Водночас перспектива масованих атак з боку американських військових сприяла подальшому підняттю ціни на нафту, яка вперше з травня знову пробила бар'єр у 100 доларів за барель.