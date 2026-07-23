Німеччина забирає свої військові кораблі з Червоного моря через погіршення ситуації

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкликає два військові кораблі, які перебували в Червоному морі, назад до східного Середземномор'я.

Мінний тральник Fulda та судно забезпечення Mosel готувалися до можливої операції з розмінування в Ормузькій протоці, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Німецький уряд після тривалих консультацій вирішив, що обидва кораблі найближчими днями вирушать із Джибуті в бік Суецького каналу разом із військовими кораблями інших країн.

Пісторіус направив кораблі до регіону кілька тижнів тому, однак через відновлення конфлікту між США й Іраном така місія стала малоймовірною. У німецькому оборонному відомстві зазначили, що тримати сили в регіоні за нинішньої нестабільної ситуації немає сенсу, а також це створює зайве навантаження на техніку.

Повернення кораблів через Червоне море супроводжується ризиками через постійні атаки єменських хуситів. Для безпеки німецькі судна рухатимуться під прикриттям кораблів, оснащених системами ППО.

Пісторіус наголосив, що уряд Німеччини дуже занепокоєний обстрілами нафтових танкерів з боку хуситів, адже це може спричинити подальшу ескалацію конфлікту в регіоні.