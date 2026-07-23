Німеччина забирає свої військові кораблі з Червоного моря через погіршення ситуації

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкликає два військові кораблі, які перебували в Червоному морі, назад до східного Середземномор'я.
Мінний тральник Fulda та судно забезпечення Mosel готувалися до можливої операції з розмінування в Ормузькій протоці, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.
Німецький уряд після тривалих консультацій вирішив, що обидва кораблі найближчими днями вирушать із Джибуті в бік Суецького каналу разом із військовими кораблями інших країн.
Пісторіус направив кораблі до регіону кілька тижнів тому, однак через відновлення конфлікту між США й Іраном така місія стала малоймовірною. У німецькому оборонному відомстві зазначили, що тримати сили в регіоні за нинішньої нестабільної ситуації немає сенсу, а також це створює зайве навантаження на техніку.
Повернення кораблів через Червоне море супроводжується ризиками через постійні атаки єменських хуситів. Для безпеки німецькі судна рухатимуться під прикриттям кораблів, оснащених системами ППО.
Пісторіус наголосив, що уряд Німеччини дуже занепокоєний обстрілами нафтових танкерів з боку хуситів, адже це може спричинити подальшу ескалацію конфлікту в регіоні.
- Раніше Іран звернувся до єменських хуситів із вимогою підготуватися до блокування нафтового маршруту в Червоному морі.
- Такий крок планували на випадок, якщо США завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі
- Невдовзі хусити заявили про атаку на судна Саудівської Аравії в Червоному морі.
- До того ж, стало відомо, що танкери змінюють курс у південній частині Червоного моря після попереджень хуситів про наміри атакувати судна, які прямують до або з портів Саудівської Аравії.
- Червоне море стало ключовим альтернативним маршрутом на транспортування нафти через війну на Близькому Сході. Тому ситуація з хуситами додала складнощів у транспортуванні цієї сировини.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки, яка веде з Аравійського моря Індійського океану до Червоного моря, призведе до того, що Америка "з ними розбереться".