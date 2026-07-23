Хусити вперше атакували нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі

Американці тим часом продовжують завдавати ударів по Ірану.

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Єменські хусити заявили про атаку на судна Саудівської Аравії в Червоному морі. Про це повідомляють BBC.

Напад став першим з моменту, коли підтримуване Іраном угруповання оголосило про “морське ембарго” проти Саудівської Аравії.

Хусити заявили, що мова йде про танкери “Енселія” та “Лейла”. Військовий речник угруповання Ях'я Сарі зазначив, що вони атакували кораблі з дронів та ракет за нібито порушення морської блокади.

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Сарі додав, що хусити пообіцяли продовжувати свої військово-морські операції і забезпечуватимуть “дотримання принципу облога за облогу”.

CBS News пишуть, що судно, що належить саудівській компанії, було підірвано під час переходу через Червоне море.

Джерело, яке цитує державне інформаційне агентство Саудівської Аравії, повідомило, що “судно Encelia, що належить саудівській компанії, було підірвано під час плавання в Червоному морі, що призвело до пожежі в носовій частині судна”. Водночас відомо, що всі члени екіпажу в безпеці.

Хусити погрожували блокувати саудівські порти на Червоному морі – ключовому маршруті для поставок нафти. Водночас п'ятимісячна війна вже призвела до фактичного закриття життєво важливої Ормузької протоки.