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Хусити вперше атакували нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі

Американці тим часом продовжують завдавати ударів по Ірану.

Хусити вперше атакували нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили про атаку на судна Саудівської Аравії в Червоному морі. Про це повідомляють BBC.

Напад став першим з моменту, коли підтримуване Іраном угруповання оголосило про “морське ембарго” проти Саудівської Аравії.

Хусити заявили, що мова йде про танкери “Енселія” та “Лейла”. Військовий речник угруповання Ях'я Сарі зазначив, що вони атакували кораблі з дронів та ракет за нібито порушення морської блокади.

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Сарі додав, що хусити пообіцяли продовжувати свої військово-морські операції і забезпечуватимуть “дотримання принципу облога за облогу”.

CBS News пишуть, що судно, що належить саудівській компанії, було підірвано під час переходу через Червоне море.

Джерело, яке цитує державне інформаційне агентство Саудівської Аравії, повідомило, що “судно Encelia, що належить саудівській компанії, було підірвано під час плавання в Червоному морі, що призвело до пожежі в носовій частині судна”. Водночас відомо, що всі члени екіпажу в безпеці.

Хусити погрожували блокувати саудівські порти на Червоному морі – ключовому маршруті для поставок нафти. Водночас п'ятимісячна війна вже призвела до фактичного закриття життєво важливої Ормузької протоки.

  • Раніше повідомлялося, що танкери змінюють курс у південній частині Червоного моря після попереджень єменських хуситів про наміри атакувати судна, які прямують до або з портів Саудівської Аравії.
  • Червоне море стало ключовим альтернативним маршрутом на транспортування нафти через війну на Близькому Сході.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки, яка веде з Аравійського моря Індійського океану до Червоного моря, призведе до того, що Америка "з ними розбереться".
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