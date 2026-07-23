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Сенат США додав санкції проти Ірану до законопроєкту про нові обмеження щодо Росії

США вводять санкції проти Ірану протягом останніх 30 років.

Сенат США додав санкції проти Ірану до законопроєкту про нові обмеження щодо Росії
санкції проти Ірану

Американські сенатори додали фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії. 

Члени Сенату сподіваються ухвалити цей документ ще до серпневої перерви у своїй роботі, заявив лідер більшості Джон Тун, передає Politico.

За його словами, рішення включити іранські санкції ухвалили на останньому етапі, однак законодавці відреагували на це позитивно. Тун нагадав, що США вводять санкції проти Ірану протягом останніх 30 років.

Сенатори вже кілька місяців намагаються ухвалити міжпартійний законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії та покупців її нафти. Процес прискорився після смерті сенатора Ліндсі Ґрема, який був одним із головних ініціаторів документа.

Крім того, президент Дональд Трамп на вихідних закликав додати до цього законопроєкту ще й санкції проти Ірану.

Тун заявив, що проведе консультації з демократами і республіканцями і розраховує на швидке узгодження документа. У Сенаті сподіваються досягти домовленості щодо скороченої процедури розгляду, щоб успішно проголосувати за пакет обмежень найближчим часом.

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