Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСвіт

США вимагають від Саудівської Аравії визнання Держави Ізраїль

Підписана між Вашингтоном та Ер-Ріядом ядерна угода запрацює лише у випадку нормалізації відносин на Близькому Сході.

США вимагають від Саудівської Аравії визнання Держави Ізраїль
Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвав ключову умову реалізації угоди про ядерне співробітництво, яка напередодні була підписана між Америкою та Саудівською Аравією.

Як пише BBC, для налагодження повноцінного обміну технологіями Ер-Ріяд спершу повинен приєднатися до так званих Авраамових угод, встановивши дипломатичні відносини з Державою Ізраїль.

Раніше Саудівська Аравія відмовлялась визнати Ізраїль, поки не буде повноцінно вирішено питання Палестини. Водночас у Єрусалимі вітають можливе приєднання найбільшої країни Близького Сходу до угод про нормалізацію відносин, що стане "великим кроком до миру в регіоні".

Авараамові угоди, ініційовані Трампом за його першої президентської каденції, зобов'язують підписантів визнати суверенітет Ізраїлю. Документ погодились ратифікувати ОАЕ, Бахрейн, Судан, Марокко та Казахстан.

Трамп підкреслює, що погоджена у Вашингтоні ядерна угода не передбачає можливості для Саудівської Аравії збагачувати уран та потенційно отримати доступ до розробки власної ядерної зброї.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies