США вимагають від Саудівської Аравії визнання Держави Ізраїль

Президент США Дональд Трамп назвав ключову умову реалізації угоди про ядерне співробітництво, яка напередодні була підписана між Америкою та Саудівською Аравією.
Як пише BBC, для налагодження повноцінного обміну технологіями Ер-Ріяд спершу повинен приєднатися до так званих Авраамових угод, встановивши дипломатичні відносини з Державою Ізраїль.
Раніше Саудівська Аравія відмовлялась визнати Ізраїль, поки не буде повноцінно вирішено питання Палестини. Водночас у Єрусалимі вітають можливе приєднання найбільшої країни Близького Сходу до угод про нормалізацію відносин, що стане "великим кроком до миру в регіоні".
Авараамові угоди, ініційовані Трампом за його першої президентської каденції, зобов'язують підписантів визнати суверенітет Ізраїлю. Документ погодились ратифікувати ОАЕ, Бахрейн, Судан, Марокко та Казахстан.
Трамп підкреслює, що погоджена у Вашингтоні ядерна угода не передбачає можливості для Саудівської Аравії збагачувати уран та потенційно отримати доступ до розробки власної ядерної зброї.