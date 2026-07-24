США вимагають від Саудівської Аравії визнання Держави Ізраїль

Підписана між Вашингтоном та Ер-Ріядом ядерна угода запрацює лише у випадку нормалізації відносин на Близькому Сході.

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Президент США Дональд Трамп назвав ключову умову реалізації угоди про ядерне співробітництво, яка напередодні була підписана між Америкою та Саудівською Аравією.

Як пише BBC, для налагодження повноцінного обміну технологіями Ер-Ріяд спершу повинен приєднатися до так званих Авраамових угод, встановивши дипломатичні відносини з Державою Ізраїль.

Раніше Саудівська Аравія відмовлялась визнати Ізраїль, поки не буде повноцінно вирішено питання Палестини. Водночас у Єрусалимі вітають можливе приєднання найбільшої країни Близького Сходу до угод про нормалізацію відносин, що стане "великим кроком до миру в регіоні".

Авараамові угоди, ініційовані Трампом за його першої президентської каденції, зобов'язують підписантів визнати суверенітет Ізраїлю. Документ погодились ратифікувати ОАЕ, Бахрейн, Судан, Марокко та Казахстан.

Трамп підкреслює, що погоджена у Вашингтоні ядерна угода не передбачає можливості для Саудівської Аравії збагачувати уран та потенційно отримати доступ до розробки власної ядерної зброї.