У Чернігівській області після влучання в енергооб'єкт без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів. Про це повідомило «Чернігівобленерго».
Електроенергії немає у частини жителів Чернігова та Чернігівського району. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Вчора росіяни атакували одразу три райони Чернігівщини. Унаслідок ворожих ударів у Новгород-Сіверському районі горіли мікроавтобус, господарська будівля та неробочий пансіонат.
У Корюківському районі зайнялася операторська будівля АЗС, у Чернігівському – суха рослинність після падіння безпілотника.
За даними ДСНС, усі пожежі ліквідували. Постраждалих немає.
- Чернігівська область розпочала підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років. Як повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, частину запланованих робіт виконують за графіком, однак російські атаки сповільнюють підготовку та потребують посилення захисту критичної інфраструктури. Також в області формують резерв генераторів.
- За словами Чауса, наступна зима, ймовірно, не буде легшою за попередню, тому регіон готується до найскладнішого сценарію.