Без електроенергії – жителі частини Чернігова та Чернігівського району.

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У Чернігівській області під удар потрапив енергооб'єкт

У Чернігівській області після влучання в енергооб'єкт без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів. Про це повідомило «Чернігівобленерго».

Електроенергії немає у частини жителів Чернігова та Чернігівського району. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Вчора росіяни атакували одразу три райони Чернігівщини. Унаслідок ворожих ударів у Новгород-Сіверському районі горіли мікроавтобус, господарська будівля та неробочий пансіонат.

У Корюківському районі зайнялася операторська будівля АЗС, у Чернігівському – суха рослинність після падіння безпілотника.

За даними ДСНС, усі пожежі ліквідували. Постраждалих немає.