Нічна повітряна атака , 233 бойових зіткнення, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, невдала спроба танкового прориву росіян на Донеччині.

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У Слов'янську внаслідок удару російськими авіабомбами загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро поранені. Про це розповів у Telegram.

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби.

Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. В ОВА зазначили, що Росія вже другий день поспіль атакує Слов’янськ. Щоразу ці удари призводять до численних жертв.

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«Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто залишиться біля лінії фронту: евакуюйтеся», – наголосив Філашкін. Голова ОВА додав, що евакуація безкоштовна. Влада допоможе з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 233 зіткнення.

Найбільшу кількість боїв вчора зафіксували на Покровському напрямку фронту – 36.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1410 солдатів, 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, засіб ППО, літак та 12 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 436 100 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Прикордонники розповіли про зрив масштабного танкового штурму РФ на Добропільському напрямку.

Як пояснили у Держприкордонслужбі, наступ вдалося зупинити завдяки діям підрозділу «Фенікс» у взаємодії із суміжними силами оборони.

Під час бою оборонці знищили 9 танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також, за їхніми даними, було ліквідовано кілька десятків російських військових.

Росія вранці 24 липня запустила по Києву балістичні ракети.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи.

Повітряні сили повідомили про пуски в декілька хвиль: не лише на столицю, а й на Київську область.

У ніч на 24 липня російська армія атакувала Україну 5 авіаракетами та 180 безпілотниками різних типів.

ППО знешкодила 164 цілі: 4 ракети, решта – дрони. Зафіксували влучання ракети та 14 БпЛА у 9 місцях, а ще на 8 локаціях впали уламки.

Докладніше – в новині.

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У ніч на 24 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших населених пунктах півострова.

Один з ключових ударів було завдано по логістичному центру маркетплейсу Wildberries у Сімферополі. Там зайнялась масштабна пожежа. Компанія у соцмережах підтвердила евакуацію співробітників.

За останній тиждень Сили оборони України цілеспрямовано працювали ударними БПЛА по складах Wildberries, оскільки реселер займається реалізацією товарів подвійного призначення. Експерти стверджують, що ці атаки можуть обмежено впливати на забезпечення російської армії, але відчутно збільшують для росіян ціну війни. Завдяки обстрілам логістичних центрів вдалося знищити товарів на сотні мільярдів рублів.

У Росії заявили про нову атаку на ще два логістичні хаби Wildberries – у Петербурзі та Ленінградській області, а також – на авіаційне підприємство в Кірово-Чепецьку Кіровської області.

Під ударом перебували комплекс «Шушари», розташований в самому Петербурзі, та «Уткина Заводь» в області.

У зв'язку з атакою з петербурзького аеропорту «Пулково» затримали близько пів сотні рейсів.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати 28 липня для участі у прощанні з республіканським сенатором Ліндсі Гремом та зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як пише "Суспільне" з посиланням на дипломатичні кола, сторонам вдалося домовитися про те, що господар Білого дому прийме Зеленського після того, як Президент віддасть останню шансу Грему, який раптово помер 11 липня після короткотривалої хвороби.

Особиста зустріч з Трампом розглядається Києвом як необхідний крок для спроби відновити переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський визнав, що Україна прагне повернутися до дипломатичного треку ще до осені.

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