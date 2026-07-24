Ворожі ресурси масово поширюють відео із заявою нібито українського військовополоненого про те, що бійці ЗСУ начебто “знущалися з дітей, знімали це на відео, а потім спалювали тіла”.

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Росія поширює черговий фейк про “звірства ЗСУ” в Курській області, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси масово поширюють відео із заявою нібито українського військовополоненого про те, що бійці ЗСУ начебто “знущалися з дітей, знімали це на відео, а потім спалювали тіла”.

“Уже традиційно росіяни не надають жодних доказів цих “звірств”, будуючи всі звинувачення виключно на “зізнаннях” людини, яка перебуває у ворожому полоні”, – зазначили у ЦПД.

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У Центрі нагадують, що свідчення військовополонених не є об’єктивним чи достовірним джерелом інформації. Люди в умовах повного контролю з боку ворога дають коментарі під тиском та загрозою тортур.

Сам факт використання військовополонених для зйомок пропагандистських матеріалів є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

“Подібні фейкові звинувачення є частиною масштабної дезінформаційної кампанії росіян, мета якої –дискредитувати Сили оборони України, виправдати продовження війни та відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії проти українців”, – додали у ЦПД.