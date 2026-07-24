Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія поширює фейк про знущання українських військових на дітьми у Курській області, – ЦПД

Ворожі ресурси масово поширюють відео із заявою нібито українського військовополоненого про те, що бійці ЗСУ начебто “знущалися з дітей, знімали це на відео, а потім спалювали тіла”.

Росія поширює фейк про знущання українських військових на дітьми у Курській області, – ЦПД
Фото: prm.ua

Росія поширює черговий фейк про “звірства ЗСУ” в Курській області, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси масово поширюють відео із заявою нібито українського військовополоненого про те, що бійці ЗСУ начебто “знущалися з дітей, знімали це на відео, а потім спалювали тіла”.

“Уже традиційно росіяни не надають жодних доказів цих “звірств”, будуючи всі звинувачення виключно на “зізнаннях” людини, яка перебуває у ворожому полоні”, – зазначили у ЦПД.

Реклама

У Центрі нагадують, що свідчення військовополонених не є об’єктивним чи достовірним джерелом інформації. Люди в умовах повного контролю з боку ворога дають коментарі під тиском та загрозою тортур. 

Сам факт використання військовополонених для зйомок пропагандистських матеріалів є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. 

“Подібні фейкові звинувачення є частиною масштабної дезінформаційної кампанії росіян, мета якої –дискредитувати Сили оборони України, виправдати продовження війни та відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії проти українців”, – додали у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies