Росіяни взяли в полон і розстріляли українського військового

В Офісі Генпрокурора заявили про початок розслідування воєнного злочину.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські військові взяли в полон українського захисника та після допиту розстріляли його. Про це розповіли в Офісі Генпрокурора.

За фактом вчинення воєнного злочину Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської громади російські військові захопили в полон військовослужбовця Збройних Сил України.

Після допиту один із окупантів віддав наказ стратити полоненого. Після цього інший представник ворожої армії розстріляв українського захисника з вогнепальної зброї.

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили в Офісі Генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього.