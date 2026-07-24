Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни взяли в полон і розстріляли українського військового

В Офісі Генпрокурора заявили про початок розслідування воєнного злочину.

Росіяни взяли в полон і розстріляли українського військового
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

Російські військові взяли в полон українського захисника та після допиту розстріляли його. Про це розповіли в Офісі Генпрокурора.

За фактом вчинення воєнного злочину Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської громади російські військові захопили в полон військовослужбовця Збройних Сил України. 

Після допиту один із окупантів віддав наказ стратити полоненого. Після цього інший представник ворожої армії розстріляв українського захисника з вогнепальної зброї.

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили в Офісі Генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies