У Європі через лісові пожежі евакуювали майже 200 тисяч осіб, повідомляє DW.
Полум’я продовжує охоплювати величезні території західної Франції та центральної Іспанії. Вогонь, зокрема, “поїдає” ліси та будинки поблизу Бордо та Мадрида. Пожежники заявили, що ці пожежі – найбільші в обох країнах за останні роки – настільки масштабні, що їх неможливо приборкати звичайними методами.
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На атлантичному узбережжі Франції 44 тисяч людей евакуювали з півострова Кап-Ферре, багатьох рятували на човнах.
Кілька містечок поблизу Бордо, популярного серед туристів, евакуювали “з міркувань безпеки”, оскільки сильний вітер сприяє поширенню вогню.
Загалом у західних департаментах Жиронда та Ланди Франції було евакуйовано понад 140 000 людей. В Іспанії Міністерство внутрішніх справ заявило, що свої домівки залишили 60 000 осіб.
- У п'ятницю президент Франції Емманюель Макрон закликав Європейський Союз про допомогу та залучив армію до ліквідації пожеж, які вже знищили 22 тисячі гектарів лісу.
- Європейська комісія надіслала три пожежні літаки до Франції та чотири до Іспанії.
- Цього тижня внаслідок пожеж постраждали десятки рятувальників, троє загинули – двоє на заході Франції та один на Сицилії в Італії, де також вирує вогонь.