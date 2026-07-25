Хмара: Україна розраховує на підтримку Британії у постачанні Gripen та ракет Meteor

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В.о. міністра оборони України Євгеній Хмара провів першу розмову з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці та подальшу підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Хмари, Україна вибудовує з Великою Британією довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство.

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"Україна вдячна за непохитну підтримку. Зі свого боку готові ділитися нашим досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою", – зазначив він.

Однією з головних тем переговорів стало посилення захисту українського неба. Українська сторона розраховує на підтримку проєкту з постачання винищувачів Gripen та ракет Meteor до них, що має посилити можливості протидії російській авіації та захист цивільного населення.

Також Хмара наголосив на важливості безперервного постачання боєприпасів для літаків F-16.

Окрему увагу сторони приділили виконанню завдання Президента України щодо захисту "зернового коридору" від російських атак, що потребує посилення повітряних спроможностей України.

Крім того, обговорювалося забезпечення України ракетами для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу Shahed. За словами Хмари, Росія нарощує застосування реактивних дронів, а швидкі рішення партнерів здатні безпосередньо рятувати життя українців.

Під час розмови також порушили питання закупівлі українських безпілотників для потреб Сил оборони, зокрема дронів-перехоплювачів, middle strike та deep strike, через механізм ERA Loan за рахунок доходів від заморожених російських активів.

На завершення Хмара подякував Великій Британії за лідерство, системну допомогу Україні та готовність розвивати оборонне партнерство на новому рівні.