Біля театру імені Івана Франка в Києві триває девʼятий день мітингу проти відставки Михайла Федорова з посади Міністра оборони України.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
На мітинг прийшли сотні людей різного віку. Вони скандують гасла на підтримку Михайла Федорова, зокрема: «Не було причин звільнити, отже, треба повертати», «Зіпсували – виправляйте» «Не ламай те, що працює», «Чути народ – це не слабкість» тощо.
Окремі члени мітингу використовують рупор, пропонуючи свої варіанти гасел.
Учасники акції мають можливість випити води, перекусити, підзарядити гаджети і написати своє гасло на картонці.
На мітингу також присутні представники поліції діалогу. Вони слідкують за порядком і контролюють, аби до акцій не долучалися провокатори.
- Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.
- Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
- Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов та запропонував йому "достойну позицію" у владі. Проте Федоров це не коментував і відповідного рішення поки немає.