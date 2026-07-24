Вимагають поновити його на посаді Міністра оборони України.

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Фото: Зоряна Стельмах

Біля театру імені Івана Франка в Києві триває девʼятий день мітингу проти відставки Михайла Федорова з посади Міністра оборони України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

На мітинг прийшли сотні людей різного віку. Вони скандують гасла на підтримку Михайла Федорова, зокрема: «Не було причин звільнити, отже, треба повертати», «Зіпсували – виправляйте» «Не ламай те, що працює», «Чути народ – це не слабкість» тощо.

Окремі члени мітингу використовують рупор, пропонуючи свої варіанти гасел.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Учасники акції мають можливість випити води, перекусити, підзарядити гаджети і написати своє гасло на картонці.

На мітингу також присутні представники поліції діалогу. Вони слідкують за порядком і контролюють, аби до акцій не долучалися провокатори.

Фото: Зоряна Стельмах

Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.