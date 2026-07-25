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Четверо палестинців та двоє ізраїльтян загинули внаслідок стрілянини на Західному березі

Цей інцидент став у регіоні найсмертоноснішим окремим інцидентом за останні місяці.

Четверо палестинців та двоє ізраїльтян загинули внаслідок стрілянини на Західному березі
З жовтня 2023 року там було вбито 1114 палестинців та 41 ізраїльтянин
Фото: Magen David Adom

Щонайменше четверо палестинців та двоє ізраїльтян загинули внаслідок стрілянини на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє BBC.

Цей інцидент у північному селі Таль став найсмертоноснішим окремим інцидентом за останні місяці.

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Є суперечливі версії подій. Палестинці повідомили виданню, що місцеві жителі чинили опір ізраїльським поселенцям, які на них напали. За словами очевидця, потім прибули солдати та почали стріляти.

Ізраїльські військові заявили, що відреагували на повідомлення про напад на туристів. Відповідно до їхньої версії, “терористи вкрали зброю” охоронця та вбили його, а потім їх убили солдати.

Інші троє вбитих були членами тієї ж палестинської родини.

Другий ізраїльтянин – солдат – також був убитий.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пізніше заявила, що готується до “широкої контртерористичної оперативної діяльності в цьому секторі”.

  • З початку війни в Газі, яка була спровокована нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, спостерігається сплеск нападів поселенців на палестинців та їхнє майно на Західному березі річки Йордан.
  • За даними ООН, з жовтня 2023 року там було вбито 1114 палестинців, переважна більшість – Армією оборони Ізраїлю. Щонайменше 35 смертей сталися внаслідок нападів поселенців.
  • З початку війни в Газі 41 ізраїльтянин, серед них цивільні особи і співробітники служб безпеки, загинув внаслідок палестинських нападів або під час ізраїльських військових операцій на Західному березі.
  • Ізраїль під час Війни на Близькому Сході 1967 року окупував Західний берег і Східний Єрусалим. Ці землі палестинці разом із Газою прагнуть отримати для своєї майбутньої держави. Водночас Ізраїдь він збудував сотні поселень, де мешкають 700 тисяч євреїв. Поруч із ними живуть близько 3,3 мільйона палестинців. Згідно з міжнародним правом, ці поселення є незаконними.
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