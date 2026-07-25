Четверо палестинців та двоє ізраїльтян загинули внаслідок стрілянини на Західному березі

Цей інцидент став у регіоні найсмертоноснішим окремим інцидентом за останні місяці.

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З жовтня 2023 року там було вбито 1114 палестинців та 41 ізраїльтянин

Щонайменше четверо палестинців та двоє ізраїльтян загинули внаслідок стрілянини на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє BBC.

Цей інцидент у північному селі Таль став найсмертоноснішим окремим інцидентом за останні місяці.

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Є суперечливі версії подій. Палестинці повідомили виданню, що місцеві жителі чинили опір ізраїльським поселенцям, які на них напали. За словами очевидця, потім прибули солдати та почали стріляти.

Ізраїльські військові заявили, що відреагували на повідомлення про напад на туристів. Відповідно до їхньої версії, “терористи вкрали зброю” охоронця та вбили його, а потім їх убили солдати.

Інші троє вбитих були членами тієї ж палестинської родини.

Другий ізраїльтянин – солдат – також був убитий.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пізніше заявила, що готується до “широкої контртерористичної оперативної діяльності в цьому секторі”.