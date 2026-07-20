Трамп заявив, що Нетаньягу не заарештують під час візиту до США, попри його звинувачення у воєнних злочинах

Ізраїльському лідеру було висунуто звинувачення у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом. Мер Нью-Йорка припускав, що затримання може статись під час візиту Нетаньягу до США у вересні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не заарештують у США, відкинувши припущення мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані про те, що таке затримання може статися.

Про це пише Bloomberg.

Раніше Мамдані заявив, що його адміністрація веде «активні переговори» щодо того, чи може міська влада заарештувати Нетаньягу, коли він приїде до Нью-Йорка у вересні на Генеральну Асамблею ООН. Ізраїльському лідеру було висунуто звинувачення у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом.

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«Біньямін Нетаньягу не буде заарештований жодним чином, поки перебуває у Сполучених Штатах Америки», – написав Трамп у соціальних мережах. «Єдині, кого слід заарештувати, – це люди, які привели Іран до цієї безпрецедентної спіралі смерті та руйнування».

Виступаючи на прес-конференції, Мамдані звинуватив Нетаньягу в тому, що він «архітектор геноциду» палестинців у Газі.

Ізраїль відкинув звинувачення у скоєнні геноциду проти палестинців, заявивши, що його війна в Газі була законним захистом його народу та виправданою відповіддю на напад 7 жовтня 2023 року ХАМАС, який США та Європейський Союз вважають терористичною групою. Бойовики увірвалися до Ізраїлю та вбили близько 1200 людей і взяли в заручники приблизно 250.

Глави держав традиційно користуються дипломатичним імунітетом під час перебування в США у офіційних справах. США не є учасником Міжнародного кримінального суду (МКС) і тому не застосовують його ордери автоматично.

Як пише видання, Нетаньягу відповів на погрозу мера Нью-Йорка в радіоінтерв'ю, в якому заявив, що Мамдані «таємно ненавидить Америку» та «підтримує» ХАМАС.