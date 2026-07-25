Reuters: глава Міноборони Італії запропонував Михайлу Федорову стати своїм радником

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України запропонував йому працювати своїм радником.

Про це Крозетто розповів в інтерв'ю виданню La Repubblica, пише Reuters.

"Я зателефонував йому (Федорову – ред.) на наступний день після його звільнення і запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник?", – сказав міністр.

За словами Крозетто, Федоров був "зворушений" і сприйняв цю пропозицію як "прояв поваги та дружби".

Очільник Міноборони Італії також високо оцінив роль Федорова у розвитку військових технологій в Україні.

Крозетто назвав його "одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою". На його думку, Федоров допоміг Україні спочатку стримати російське вторгнення, а згодом перехопити ініціативу, змінивши тактику ведення бойових дій завдяки впровадженню новітніх технологій.