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У Бельгії стажерку НАТО затримали за підозрою у шпигунстві

Громадянинку Канади китайського походження підозрюють у шпигунстві на користь третьої країни.

У Бельгії стажерку НАТО затримали за підозрою у шпигунстві
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

У Бельгії поліція затримала стажерку штаб-квартири Стратегічного командування НАТО в Європі (SHAPE) за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Федеральної прокуратури Бельгії.

Її підозрюють у “шпигунстві на користь третьої країни та участі в злочинній організації”

Стажерка, громадянка Канади китайського походження, “потрапила в поле зору” служб безпеки SHAPE у бельгійському місті Монс.

У четвер бельгійська влада обшукала її будинок та офіс.

Прокурори не надали жодних додаткових подробиць щодо того, у чому підозрюють жінку.

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