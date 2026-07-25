У Бельгії стажерку НАТО затримали за підозрою у шпигунстві

У Бельгії поліція затримала стажерку штаб-квартири Стратегічного командування НАТО в Європі (SHAPE) за підозрою у шпигунстві.
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Федеральної прокуратури Бельгії.
Її підозрюють у “шпигунстві на користь третьої країни та участі в злочинній організації”
Стажерка, громадянка Канади китайського походження, “потрапила в поле зору” служб безпеки SHAPE у бельгійському місті Монс.
У четвер бельгійська влада обшукала її будинок та офіс.
Прокурори не надали жодних додаткових подробиць щодо того, у чому підозрюють жінку.