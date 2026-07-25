Трамп погрожує ЄС “суттєвими” тарифами через штрафи для американських техгігантів

Президент США звинуватив Брюссель у "прямому націлюванні" на кілька американських компаній, включно Apple, Meta Platforms, Amazon та Google.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу додатковими та “суттєвими” тарифами після того, як Брюссель наклав великі штрафи на американських технологічних гігантів.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп звинуватив Брюссель у "прямому націлюванні" на кілька американських компаній, включно Apple, Meta Platforms, Amazon та Google.

“Сполучені Штати Америки – це не “скарбничка” для Європи, і ми не дозволимо це робити!”, –написав він у Truth Social.

Кілька днів тому ЄС оштрафував Google на 890 мільйонів євро, заявляючи, що пошукові сервіси та магазини додатків компанії порушили закони про онлайн-конкуренцію. Минулого року Apple та Meta, власник Facebook та Instagram, також були оштрафовані.

Трамп заявив, що США “негайно” розпочнуть розслідування практики ЄС із “грабунку американських компаній і, своєю чергою, американських платників податків”. Президент додав, що Євросоюз “заплатить дуже високу ціну” за свої дії.