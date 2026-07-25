Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСвіт

Марокко шукає $26 млрд у США і Світового банку на газопровід до Європи

Новий трубопровід з'єднає родовища в Нігерії, Сенегалі і Мавританії.

Марокко шукає $26 млрд у США і Світового банку на газопровід до Європи
Марокко
Фото: www.woman.ru

Марокко веде переговори з Експортно-імпортним банком США і Світовим банком щодо фінансування будівництва газопроводу вздовж узбережжя Африки вартістю 26 мільярдів доларів. 

Про це повідомив посол Марокко в США Юссеф Амрані, передає Bloomberg.

Амрані зазначив, що перебої з постачанням енергоносіїв з Близького Сходу через конфлікт за участю Ірану лише підсилюють актуальність проєкту. За його словами, цей трубопровід транспортуватиме африканський газ до Європи. 

Лідери Економічного співтовариства країн Західної Африки вже підписали міжурядову угоду на підтримку проєкту завдовжки 6800 кілометрів. Новий трубопровід з'єднає родовища в Нігерії, Сенегалі і Мавританії, після чого приєднається до існуючого газопроводу Магреб — Європа, який сполучає Марокко з Іспанією.

Марокканська державна енергетична компанія ONHYM і Нігерійська національна нафтова корпорація розраховують на пропускну здатність у 30 мільярдів кубометрів. Половина цього обсягу призначатиметься для Марокко, а решта йтиме до Європи. За наявності фінансування будівництво планують розпочати у 2028 році, а перші поставки газу очікують до 2031 року.

Водночас експерти вказують на потенційні складнощі реалізації через велику кількість країн-учасниць. Також фахівці сумніваються у доцільності розширення проєкту в бік Європи на тлі прагнення континенту скоротити залежність від викопного палива.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies