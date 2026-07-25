Марокко шукає $26 млрд у США і Світового банку на газопровід до Європи

Марокко веде переговори з Експортно-імпортним банком США і Світовим банком щодо фінансування будівництва газопроводу вздовж узбережжя Африки вартістю 26 мільярдів доларів.

Про це повідомив посол Марокко в США Юссеф Амрані, передає Bloomberg.

Амрані зазначив, що перебої з постачанням енергоносіїв з Близького Сходу через конфлікт за участю Ірану лише підсилюють актуальність проєкту. За його словами, цей трубопровід транспортуватиме африканський газ до Європи.

Лідери Економічного співтовариства країн Західної Африки вже підписали міжурядову угоду на підтримку проєкту завдовжки 6800 кілометрів. Новий трубопровід з'єднає родовища в Нігерії, Сенегалі і Мавританії, після чого приєднається до існуючого газопроводу Магреб — Європа, який сполучає Марокко з Іспанією.

Марокканська державна енергетична компанія ONHYM і Нігерійська національна нафтова корпорація розраховують на пропускну здатність у 30 мільярдів кубометрів. Половина цього обсягу призначатиметься для Марокко, а решта йтиме до Європи. За наявності фінансування будівництво планують розпочати у 2028 році, а перші поставки газу очікують до 2031 року.

Водночас експерти вказують на потенційні складнощі реалізації через велику кількість країн-учасниць. Також фахівці сумніваються у доцільності розширення проєкту в бік Європи на тлі прагнення континенту скоротити залежність від викопного палива.