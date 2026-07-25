Новий, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії дозволяє країнам-членам конфісковувати та продавати російську нафту із затриманих суден "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначає видання, затримання російських танкерів відбувається дедалі частіше, однак досі залишалося невирішеним питання, що робити з вантажем після арешту суден.

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"Адже їхня вартість, як ви розумієте, дуже значна", – каже представник Єврокомісії під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Після ухвалення 21-го пакета санкцій до "чорного" списку ЄС входять уже 673 судна російського тіньового флоту.

Новий пакет санкцій, погоджений у четвер, також передбачає продовження ще на 12 місяців дії механізму граничної ціни на російську нафту. Він забороняє компаніям із країн ЄС надавати послуги, зокрема страхування, танкерам, які перевозять російську нафту, якщо вона продається за ціною, вищою за встановлену межу.

Наразі гранична ціна становить 44 долари за барель. Без продовження дії механізму вона автоматично зросла б до 58 доларів за барель.

За оцінками Євросоюзу, механізм граничної ціни дозволить позбавити Кремль близько 3,5 млрд доларів нафтових доходів протягом наступного року. Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що російська нафта марки Urals, яка є основним експортним сортом РФ, продаватиметься за ціною 60 доларів за барель.