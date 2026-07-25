У ніч проти 6 квітня Сили оборони атакували нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Найбільший російський нафтовий порт на Чорному морі "Шесхаріс" у Новоросійську протягом кількох днів не здійснює завантаження нафти на танкери після атак українських безпілотників у цьому районі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, термінал не завантажує нафту з ранку 22 липня. Про це свідчать дані про рух суден, а також супутникові знімки, які підтверджують призупинення роботи об'єкта.

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Bloomberg зазначає, що хоча несприятливі погодні умови іноді впливають на роботу термінала, штормове попередження для району "Шесхаріса" набуло чинності лише пізно ввечері 24 липня – через два дні після останньої операції із завантаження нафти.

Активізація українських атак безпілотниками цього тижня вже ускладнила роботу сусіднього термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), звідки танкери також не могли забирати нафту.

За інформацією Bloomberg, цього року через термінал "Шесхаріс" щодоби відвантажували в середньому близько 650 тисяч барелів нафти. Якщо перебої в його роботі триватимуть, це може посилити напруженість на світовому нафтовому ринку, який уже перебуває під тиском через ситуацію на Близькому Сході.

Зупинка роботи порту відбулася на тлі посилення українських ударів по російських суднах у Чорному та Азовському морях, метою яких є ускладнення російської військової логістики та економічної діяльності.