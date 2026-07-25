Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСвіт

Британія інвестує £400 мільйонів у нові розвідувальні дрони, які випробували ЗСУ

Tekever AR5 цікаві тим, що мають більшу тривалість польоту і можуть нести до 50 кілограмів обладнання — спеціальних камер і датчиків.

Британія інвестує £400 мільйонів у нові розвідувальні дрони, які випробували ЗСУ
розвіддрони Tekever AR5
Фото: британське Міноборони

Великобританія виділяє до 400 мільйонів фунтів стерлінгів на оснащення власної армії сучасними розвідувальними безпілотниками Tekever AR5.

Як ідеться на сайті британського оборонного відомства, нові дрони замінять застарілі системи Watchkeeper, які перебувають на озброєнні з 2014 року і вичерпують свій ресурс. Перевагою AR5 є підвищена тривалість польоту, а також здатність нести до 50 кілограмів обладнання — спеціальних камер і датчиків. 

Це дозволить військовим командирам отримувати якісні розвідувальні дані в режимі реального часу. До того ж ці розвідувальні дрони вже успішно випробували і використовують Збройні сили України під час протистояння російському вторгненню, відзначило британське Міноборони.

Початкове замовлення передбачає постачання шести безпілотників, а загалом до 2029 року військо отримає до 24 одиниць. Перші апарати мають надійти на озброєння вже наприкінці цього року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies