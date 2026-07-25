Британія інвестує £400 мільйонів у нові розвідувальні дрони, які випробували ЗСУ

Tekever AR5 цікаві тим, що мають більшу тривалість польоту і можуть нести до 50 кілограмів обладнання — спеціальних камер і датчиків.

Великобританія виділяє до 400 мільйонів фунтів стерлінгів на оснащення власної армії сучасними розвідувальними безпілотниками Tekever AR5.

Як ідеться на сайті британського оборонного відомства, нові дрони замінять застарілі системи Watchkeeper, які перебувають на озброєнні з 2014 року і вичерпують свій ресурс. Перевагою AR5 є підвищена тривалість польоту, а також здатність нести до 50 кілограмів обладнання — спеціальних камер і датчиків.

Це дозволить військовим командирам отримувати якісні розвідувальні дані в режимі реального часу. До того ж ці розвідувальні дрони вже успішно випробували і використовують Збройні сили України під час протистояння російському вторгненню, відзначило британське Міноборони.

Початкове замовлення передбачає постачання шести безпілотників, а загалом до 2029 року військо отримає до 24 одиниць. Перші апарати мають надійти на озброєння вже наприкінці цього року.