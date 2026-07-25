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Італія засудила обстріл Херсона, під час якого пошкодили будівлю колишнього італійського консульства

Посол Італії Карло Формоза висловив співчуття херсонцям і засудив дію російських військ.

Італія засудила обстріл Херсона, під час якого пошкодили будівлю колишнього італійського консульства
пошкоджена будівля колишнього італійського консульства у Херсоні
Фото: фейсбук-сторінка посольства Італії в Україні

Унаслідок чергової російської атаки на Херсон пошкоджена історична будівля, де з 1906 по 1918 рік розміщувалося консульство Італії.

Про це повідомило посольство Італії в Україні.

Посол Італії Карло Формоза висловив співчуття херсонцям і засудив дію російських військ. Він наголосив, що агресор щодня вбиває мирних жителів і знищує культурну спадщину нашої держави.

«Було уражено і спалено цінну будівлю, яка є не лише пам'яткою модерну початку ХХ століття, а й символом того, наскільки давньою є дружба між Італією та Україною, а також міцності відносин, які підтримувалися з цією нацією ще задовго до здобуття нею незалежності», - наголосив дипломат.

Формоза підкреслив, що Італія продовжує підтримувати українську державу у прагненні до справедливого і тривалого миру.

Напередодні аАрмія РФ вдарила КАБом по почесному консульству Латвії у Словʼянську.

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