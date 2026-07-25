​Президент Казахстану звернувся до Путіна з проханням заморозити війну в Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що отримує багато сигналів щодо війни з боку Європи і США щодо війни в Україні і звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням заморозити війну.
«Ви знаєте, на мій погляд, я від самого початку казав, що це міждержавний конфлікт, міждержавний. Мова не йде про якусь громадянську війну. Ми завжди з повагою ставилися до українського народу, до його культури, мови. І вважаємо, що природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, зокрема й для нас», - сказав Токаєв на зустрічі з Путіним.
Очільник Казахстану висловив думку, що військові дії варто заморозити та повернутися до «Стамбульської формули 2.0» під гарантії провідних світових держав.
«...Можливо, цей конфлікт уже варто заморозити й повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів, ну, а потім уже, природно, під гарантії великих держав, включаючи Росію», - підсумував Токаєв.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що так звані "стамбульські угоди" не існують в реальності і є "старечими фантазіями" Владіміра Путіна.
- Як відомо, у перші тижні після початку повномасштабної війни українська і російська делегації зустрічалися задля перемовин у Білорусі і в Туреччині. Успіхом розмови не завершилися, і росіяни не припиняли вчиняти воєнні злочини під час переможного процесу. Україна відкинула можливість переговорів із Путіним і сказала, що переговори про кінець війни можуть бути лише відповідно до української формули миру.
- Тоді газета The Wall Street Journal повідомила, що отримала доступ до драфту угоди між Україною і РФ, що не був підписаний. Згідно з ним, Україна мала б закріпити за собою "постійний нейтральний статус без участі в військових блоках", а контроль над Кримом закріплювали за Росією.