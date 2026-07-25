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Розвідка: в Росії посилюють тиск на емігрантів і відпускають засуджених на війну

Новий закон розширює можливості Кремля щодо переслідувань росіян, які виїхали за кордон.

Розвідка: в Росії посилюють тиск на емігрантів і відпускають засуджених на війну
Фото: EPA/UPG

Держдума РФ остаточно схвалила пакет законів, який суттєво розширює можливості російської влади для переслідування громадян, що виїхали за кордон. Нові норми спрямовані проти тих, хто ухиляється від виконання кримінальних чи адміністративних покарань.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з новими правилами, генпрокуратура РФ вестиме відкритий реєстр громадян, яких російська влада вважатиме такими, що ухиляються від покарання. Осіб, внесених до цього списку, можуть позбавити права отримувати закордонні паспорти, відмовлятися від російського громадянства, користуватися порталом "Госуслуги", розпоряджатися коштами та майном на території РФ, а також отримувати більшість консульських і нотаріальних послуг за кордоном.

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Під дію закону потраплятимуть не лише засуджені у кримінальних справах, а й особи, притягнуті до адміністративної відповідальності за статтями про "дискредитацію" російської армії, заклики до санкцій, порушення "територіальної цілісності" РФ, а також за законодавством про "іноагентів" і "небажані організації". Це створює правову основу для системного тиску на росіян, яких переслідують із політичних мотивів.

Обговорення законопроєктів у парламенті фактично не відбулося. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін назвав емігрантів, які критикують російську владу, "зрадниками" та "виродками", представивши нові обмеження як інструмент боротьби з тими, хто, мовляв, "шкодить Росії".

Водночас російська влада демонструє вибірковий підхід до того, кого вважає небезпечним. Держдума РФ розширила перелік засуджених, яким дозволено звільнятися з колоній через підписання контракту для участі у війні проти України. 

До цього переліку додали ще 11 статей Кримінального кодексу РФ, зокрема бандитизм, участь у злочинних угрупованнях, організацію незаконної міграції, контрабанду наркотиків, стратегічних товарів і радіоактивних матеріалів.

Таким чином, Кремль одночасно посилює репресивний тиск на політичних опонентів за кордоном і відкриває шлях до звільнення з колоній для засуджених за тяжкі злочини, якщо вони погодяться воювати проти України.

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