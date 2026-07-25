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Дрони уразили захищений сіткою Тюменський НПЗ за понад 2000 км від кордону України

Тюменський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств глибокої переробки нафти.

Дрони уразили захищений сіткою Тюменський НПЗ за понад 2000 км від кордону України
Фото: Exilenova+

Українські дрони завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу в Росії, який розташований більш ніж за 2000 кілометрів від кордону.

Відео пожежі опублікували Exilenova+ і Supernova+.

Унаслідок атаки масштабна пожежа виникла на одній з установок переробки нафти, захищеній антидроновою сіткою. Також зафіксовано стовп диму в іншій частині підприємства, що, ймовірно, пов'язано зі скиданням тиску на НПЗ.

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Тюменський нафтопереробний завод, раніше відомий як Антипінський НПЗ, є одним із найбільших підприємств глибокої переробки нафти в Уральському федеральному окрузі РФ.

Потужність первинної переробки заводу перевищує 9 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає 98%, що дозволяє мінімізувати виробництво мазуту та збільшувати випуск світлих нафтопродуктів.

Підприємство виробляє дизельне пальне, бензини АІ-92 та АІ-95, пропан-бутан, нафтовий кокс і сірку. Також на заводі планували запустити установку гідрокрекінгу для виробництва авіаційного гасу та нафтохімічної продукції, однак модернізацію зупинили через фінансові труднощі власника.

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