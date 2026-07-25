Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині, є поранені

Російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надається медична допомога. Зʼясовуємо деталі обстрілу. На місці працюють наші екстрені служби", – ідеться у повідомленні.