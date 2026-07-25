Також уражено судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

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Зеленський підтвердив ураження підприємства у Кірові та Тюменського НПЗ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Силами оборони по військових об'єктах на території Росії, як працюють на забезпечення війни проти України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну", – ідеться у повідомленні.

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За словами глави держави, цієї ночі було вкотре уражено підприємство у Кірові, яке постачає компоненти для засобів, що використовуються Росією для ударів по Україні. Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1200 кілометрів.

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Також під ударами опинилися нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Окремо Зеленський повідомив про "дуже хороші результати" далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Там уражено судна, які використовувалися для транспортування військових вантажів між Росією та Іраном, а також військовий корабель.

Президент подякував українським військовим за проведену операцію та її результати.