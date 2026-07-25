Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський підтвердив ураження підприємства у Кірові та Тюменського НПЗ

Також уражено судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. 

Зеленський підтвердив ураження підприємства у Кірові та Тюменського НПЗ
Зеленський підтвердив ураження підприємства у Кірові та Тюменського НПЗ
Фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Силами оборони по військових об'єктах на території Росії, як працюють на забезпечення війни проти України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За словами глави держави, цієї ночі було вкотре уражено підприємство у Кірові, яке постачає компоненти для засобів, що використовуються Росією для ударів по Україні. Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1200 кілометрів.

Читайте такожСили безпілотних систем уразили вже шість складів Wildberries у РФ та окупованому Криму

Також під ударами опинилися нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Окремо Зеленський повідомив про "дуже хороші результати" далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Там уражено судна, які використовувалися для транспортування військових вантажів між Росією та Іраном, а також військовий корабель.

Президент подякував українським військовим за проведену операцію та її результати.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies