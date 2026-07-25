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Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА росіян

Також уражено командно-спостережний пункт противника у Бєлгородській області.

Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ на тимчасово окуопваних територіях. Уражено РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"24 липня та в ніч на 25 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", – ідеться у повідомленні.

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Так, уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки (АР Крим) і склад боєприпасів противника у районі Новосеменівки Херсонської області.

Окрім того, українські воїни завдали ураження пунктам управління БпЛА противника у районах Біловодів (Сумська область), Лєднєва (Брянська область, рф), Кам'янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область), а також Комара (Донецька область).

Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – підкреслюють у Генштабі ЗСУ.

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