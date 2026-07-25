Росія майже 50 разів атакувала Дніпропетровщину. Двоє загиблих, троє поранених

Протягом 25 липня російські війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Найбільше потерпала Нікопольщина. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Загинули дві жінки віком 35 і 74 роки. Ще дві жінки, 51 і 66 років, лікуватимуться амбулаторно.

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Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, кафе, магазини, близько десяти багатоквартирних будинків, приватні будинки та автомобілі.

У Криворізькому районі російські війська били по Апостолівській та Лозуватській громадах. Також пошкоджена інфраструктура. Поранення дістав 61-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також під ударом опинилася Васильківська громада Синельниківського району.

Фото: Олександр Ганжа

Фото: Олександр Ганжа