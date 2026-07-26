Оман та Іран можуть домовитися про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Остаточна угода може бути укладена вже найближчим часом.

Оман та Іран можуть до кінця 27 липня досягти домовленостей щодо параметрів нової угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За інформацією видання, переговори між сторонами демонструють позитивну динаміку. Два джерела, знайомі з їхнім перебігом, стверджують, що сторони вже досягли суттєвого прогресу, а остаточна угода може бути укладена вже найближчим часом.

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Як зазначає Axios, президент США Дональд Трамп у п'ятницю вирішив не санкціонувати нову серію ударів по Ірану. Це сталося через кілька годин після прибуття до Тегерана делегації Оману, яка виступає посередником у переговорах щодо майбутньої угоди.

Після узгодження всіх положень документа між Оманом та Іраном остаточне рішення про підтримку запропонованої домовленості має ухвалити президент США Дональд Трамп.

Деталі угоди наразі не розголошуються.

Водночас видання нагадує, що 21 липня Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники передали США й Ірану пропозицію про запровадження 10-денного режиму припинення вогню. В адміністрації США підтвердили, що наразі вивчають цю ініціативу.