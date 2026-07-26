Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
ГоловнаСвіт

У Берліні автомобіль в'їхав у натовп під час ЛГБТ-прайду, є загиблий і поранені

Загинула одна людина, ще 16 отримали поранення.

У Берліні автомобіль в'їхав у натовп під час ЛГБТ-прайду, є загиблий і поранені
Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident
Фото: EPA/UPG

У центрі Берліна ввечері 25 липня сталася трагедія під час ЛГБТ-прайду Christopher Street Day (CSD). Автомобіль навмисно в'їхав у натовп учасників заходу, внаслідок чого загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані, пише DW.

За інформацією поліції, інцидент стався після 22:00 у районі парку Тіргартен неподалік від Бранденбурзьких воріт. Очевидці стверджують, що білий автомобіль цілеспрямовано наїхав на людей, які брали участь у святковій ході.

Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident
Фото: EPA/UPG
Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

Реклама

У ніч на 26 липня правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний житель Берліна, який, за попередніми даними, належить до ісламістських кіл німецької столиці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко засудив напад, назвавши його «огидним злочином». За словами представника федерального уряду, глава уряду перебуває в постійному контакті з правоохоронними органами та отримує оперативну інформацію про перебіг розслідування.

Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident
Фото: EPA/UPG
Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

Також Мерц провів розмову з міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом. Вони подякували екстреним службам за оперативну роботу та заявили, що докладуть усіх зусиль для встановлення всіх обставин трагедії й притягнення винних до відповідальності.

Бургомістр Берліна Кай Веґнер назвав інцидент "нападом на вільне та відкрите суспільство". За його словами, мирний і святковий захід, який символізував толерантність, став мішенню жорстокого нападу.

Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident
Фото: EPA/UPG
Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

Наразі поліція з'ясовує, чи діяв підозрюваний самостійно, чи мав спільників. Слідчі також перевіряють свідчення очевидців про те, що нападник міг бути озброєний холодною зброєю, схожою на мачете, та поранив нею кількох людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies