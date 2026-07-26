У центрі Берліна ввечері 25 липня сталася трагедія під час ЛГБТ-прайду Christopher Street Day (CSD). Автомобіль навмисно в'їхав у натовп учасників заходу, внаслідок чого загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані, пише DW.

За інформацією поліції, інцидент стався після 22:00 у районі парку Тіргартен неподалік від Бранденбурзьких воріт. Очевидці стверджують, що білий автомобіль цілеспрямовано наїхав на людей, які брали участь у святковій ході.

Фото: EPA/UPG Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

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У ніч на 26 липня правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний житель Берліна, який, за попередніми даними, належить до ісламістських кіл німецької столиці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко засудив напад, назвавши його «огидним злочином». За словами представника федерального уряду, глава уряду перебуває в постійному контакті з правоохоронними органами та отримує оперативну інформацію про перебіг розслідування.

Фото: EPA/UPG Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

Також Мерц провів розмову з міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом. Вони подякували екстреним службам за оперативну роботу та заявили, що докладуть усіх зусиль для встановлення всіх обставин трагедії й притягнення винних до відповідальності.

Бургомістр Берліна Кай Веґнер назвав інцидент "нападом на вільне та відкрите суспільство". За його словами, мирний і святковий захід, який символізував толерантність, став мішенню жорстокого нападу.

Фото: EPA/UPG Berlin Canceled Christopher Street Day Parade After Vehicle Incident

Наразі поліція з'ясовує, чи діяв підозрюваний самостійно, чи мав спільників. Слідчі також перевіряють свідчення очевидців про те, що нападник міг бути озброєний холодною зброєю, схожою на мачете, та поранив нею кількох людей.