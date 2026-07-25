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Трамп наказав припинити удари по Ірану після 13 днів безперервних атак, – Axios

Рішення пов’язують з можливими переговорами за посередництва Оману.

Трамп наказав припинити удари по Ірану після 13 днів безперервних атак, – Axios
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим припинити удари по території Ірану після майже двох тижнів атак. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За даними медіа, протягом останніх двох тижнів Трамп щодня схвалював плани ударів, які йому подавали військові. Атаки виконувались протягом кількох годин після того, як дані показували главі Білого дому.

Однак 24 липня президент США отримав черговий план операції, але не дав на нього «зелене світло». Натомість він наказав військовим не завдавати нових ударів. Наразі невідомо, чи ця пауза – одноденна.

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«Ми розмовляємо з іранцями просто зараз. Ми повністю готові, але ведемо переговори», – заявив Трамп пізніше журналістам.

Президент США зауважив, що зараз вважає дипломатію кращим варіантом. За даними Axios, американські військові продовжують готуватизаходи на випадок поновлення масштабних бойових дій.

Наказ про припинення ударів Трамп віддав у той самий день, коли до Тегерана прибула делегація Оману для переговорів щодо відкриття Ормузької протоки. Оман та Іран можуть домовитись вже протягом цих вихідних. Проте далі рішення буде за Трампом.

Тим часом Ізраїль, як пише Axios, очікував нових американських ударів і готувався до можливого загострення. 

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