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Росія атакувала дронами молочну ферму на Сумщині, загинули корови

На території господарства працівники виявили двигун від реактивного безпілотника.

Росія атакувала дронами молочну ферму на Сумщині, загинули корови
Фото: Сумська ОВА

Російські війська атакували ударними безпілотниками молочну ферму в Дубов’язівській громаді Сумської області. Внаслідок ударів загинули корови, ще частина тварин отримала поранення. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами очільника ОВА, атаки на ферму одного з виробників молока на Сумщині розпочалися ще ввечері 25 липня та тривали із застосуванням безпілотників.

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Унаслідок ударів по цивільному підприємству загинули тварини, а на території господарства працівники виявили двигун від реактивного безпілотника поруч із загиблою коровою.

Попередньо, серед людей постраждалих немає.

Олег Григоров наголосив, що атаковане підприємство є цивільним і навіть в умовах війни продовжує працювати та забезпечувати виробництво молока.

"Це цивільне підприємство, яке навіть в умовах війни продовжує працювати та виробляти молоко. Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці", – зазначив начальник Сумської ОВА.

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