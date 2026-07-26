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"Мудре звернення": Сибіга підтримав заклик Токаєва до Путіна припинити війну

Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру.

"Мудре звернення": Сибіга підтримав заклик Токаєва до Путіна припинити війну
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заклик Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до російського лідера Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

За словами очільника українського МЗС, звернення Токаєва є "реалістичним, вчасним та мудрим".

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"Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", – зазначив Андрій Сибіга.

Міністр нагадав, що Україна запропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання. Однак, за його словами, Кремль продовжує відкидати цей шлях до миру.

Сибіга також зауважив, що речник Кремля вже відкинув і пропозицію президента Казахстану.

"Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", – наголосив глава української дипломатії.

  • Раніше Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Росію припинити війну та перейти до мирного врегулювання конфлікту.
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