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Уранці росіяни атакували підприємство у Чернігові

У Новгород-Сіверській громаді зайнялося 9 гектарів ячменю. 

Уранці росіяни атакували підприємство у Чернігові
Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Чернігівській області

Російські війська протягом минулої доби та вранці 26 липня завдали серії ударів по Чернігівській області. Під ворожими атаками опинилися Чернігів, Новгород-Сіверський, Новгород-Сіверська та Корюківська громади. 

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За словами очільника ОВА, зранку ворог атакував Чернігів. Внаслідок влучання на території одного з підприємств виникла пожежа в одному з приміщень. В іншій будівлі вибуховою хвилею пошкоджено вікна.

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Напередодні вдень російські війська завдали удару з РСЗВ по Новгороду-Сіверському. На місці влучання сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Уже вранці 26 липня місто знову опинилося під ударом. Російський безпілотник типу "Молнія" влучив у Новгород-Сіверський, пошкодивши житловий будинок та цивільні автомобілі.

Крім того, увечері безпілотник типу "Гербера" атакував село Новгород-Сіверської громади. Через удар загорілося близько дев'яти гектарів посівів ячменю.

Ще одна атака сталася у селі Корюківської громади, де FPV-дрон влучив у господарську будівлю. Пожежу, що виникла після удару, вдалося швидко загасити.

Також протягом доби російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури області.  

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