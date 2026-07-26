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Через російський обстріл Запоріжжя постраждали двоє цивільних

Окупанти атакували обласний центр дронами.

Через російський обстріл Запоріжжя постраждали двоє цивільних
росіяни поранили двох мешканців Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, двоє цивільних поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий.

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