Окупанти атакували Станіслав на Херсонщині, є жертва

Ворог вдарив з артилерії по місту.

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Внаслідок артилерійського обстрілу Станіслава Херсонської області загинула людина. Прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, близько 09:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл Станіслава.

Внаслідок атаки загинув 67-річний місцевий житель, який в момент обстрілу перебував на вулиці.

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ.