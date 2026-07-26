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Генштаб закликав користуватися лише офіційними сторінками Головнокомандувача ЗСУ

У Генштабі закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Генштаб закликав користуватися лише офіційними сторінками Головнокомандувача ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ звернувся до представників медіа та громадськості із закликом користуватися лише офіційними сторінками Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого у соціальних мережах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що офіційними сторінками Михайла Драпатого є акаунти у Facebook, X та Viber.

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Військове командування закликало громадян і журналістів довіряти лише перевіреним джерелам інформації, щоб уникати поширення фейків та недостовірних повідомлень.

Що передувало

Раніше у мережі "Х" поширювався фейковий допис, нібито опублікований від імені Михайла Драпатого, де заявляється, що в ЗСУ нібито розпочався аудит готовності, забезпечення, комплектування та ефективності командування. 

Також у фейковому повідомленні йшлося, що «недоторканних не буде» і всі винні у порушеннях нібито нестимуть відповідальність.

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