Зеленський про дипстрайки: ми погодили продовження операцій та оновили перелік пріоритетних цілей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків, на якій погодили продовження українських операцій та оновили перелік пріоритетних цілей.

«План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами», – написав він у телеграмі.

Глава держави нагадав, що дистанції для уражень вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і повідомив, що триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції.

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За словами Зеленського, наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу.

«Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики», – написав президент.

Він повідомив, що сьогодні погодили продовження операцій та оновили перелік пріоритетних цілей відповідно до реального впливу на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну.

«Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в «рідну гавань», – йдеться у заяві.

Зеленський також зазначив, що Україна дала всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром.