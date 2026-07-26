Ворог завдав ударів по трьох локаціях: супермаркету АТБ, СТО та складському приміщенню.

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Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові

Сьогодні, 26 липня, російські війська атакували Чернігів БпЛА. Ворожий безпілотник впав на супермаркет АТБ, пише очільник МВА Дмитро Брижинський. Відомо про двох загиблих. Серед жертв - дитина. Станом на 20:30 відомо про 25 постраждалих.

Наразі, в місті завершено роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Усі пожежі ліквідовано, повідомляє ДСНС.

Оновлено. Ворог завдав ударів по трьох локаціях: супермаркету АТБ, СТО та складському приміщенню, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський

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Він зазначив, що станом на 19:25 по медичну допомогу звернулися 20 людей, трьох із них госпіталізували.

"На жаль, двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка", - сказав Брижинський.

Він також повідомив, що 27 липня у Чернігові оголошено День жалоби.

Начальник ОВА Вʼячеслав Чаус написав о 17:46, що серед постраждалих є 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На інших місцях ударів пошкоджені автівки, СТО. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки на Чернігів

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки по Чернігову

Раніше було відомо про сімох постраждалих, а перед цим повідомляли про те, що четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби. Інформацію про наслідки уточнюють.

Брижинський спочатку написав, що у місті лунають вибухи.

Згодом повідомив, що зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.