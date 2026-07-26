Від 2022 року російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.
Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії, з яким ознайомилось видання Digi24, передає "Європейська правда".
Зазначається, що поблизу українсько-румунського кордону за цей період було зафіксовано понад 100 обстрілів і зареєстровано 33 вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни, останнє з яких було сталося 26 липня 2026 року.
Влада також виявила фрагменти дронів або цілі безпілотники на румунській території приблизно 50 разів.
- За даними Міноборони, лише цього року на території України поблизу кордону з Румунією зафіксовано понад 40 обстрілів. В результаті цих інцидентів літаки посиленої бойової служби повітряної поліції були підняті з землі у 34 випадках.
- Також у 2026 році було зафіксовано 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС – протягом цього тижня.
- МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.
- 26 липня президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що вранці винищувач F-16 знищив російський безпілотник над територіальними водами країни. Перед цим, військово-повітряні сили Румунії вранці 25 липня вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. За словами президента Нікушора Дана, дрон знищив румунський пілот з винищувача F-16. Також за добу до цього, в Румунії винищувач F-16 теж збив безпілотник. Інцидент стався поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.