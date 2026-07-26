Від 2022 року російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії

Поблизу українсько-румунського кордону за цей період було зафіксовано понад 100 обстрілів.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії, з яким ознайомилось видання Digi24, передає "Європейська правда".

Зазначається, що поблизу українсько-румунського кордону за цей період було зафіксовано понад 100 обстрілів і зареєстровано 33 вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни, останнє з яких було сталося 26 липня 2026 року.

Влада також виявила фрагменти дронів або цілі безпілотники на румунській території приблизно 50 разів.

За даними Міноборони, лише цього року на території України поблизу кордону з Румунією зафіксовано понад 40 обстрілів. В результаті цих інцидентів літаки посиленої бойової служби повітряної поліції були підняті з землі у 34 випадках.

Також у 2026 році було зафіксовано 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС – протягом цього тижня.