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Від 2022 року російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії

Поблизу українсько-румунського кордону за цей період було зафіксовано понад 100 обстрілів.

Від 2022 року російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії
Ілюстративне фото
Фото: News.ro

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії, з яким ознайомилось видання Digi24, передає "Європейська правда".

Зазначається, що поблизу українсько-румунського кордону за цей період було зафіксовано понад 100 обстрілів і зареєстровано 33 вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни, останнє з яких було сталося 26 липня 2026 року. 

Влада також виявила фрагменти дронів або цілі безпілотники на румунській території приблизно 50 разів. 

  • За даними Міноборони, лише цього року на території України поблизу кордону з Румунією зафіксовано понад 40 обстрілів. В результаті цих інцидентів літаки посиленої бойової служби повітряної поліції були підняті з землі у 34 випадках.
  • Також у 2026 році було зафіксовано 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС – протягом цього тижня.
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