Експрезидент Гондурасу Ернандес повертається на батьківщину після помилування Трампом

Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес у неділю повернеться до країни через вісім місяців після того, як президент США Дональд Трамп помилував його під час відбування 45-річного тюремного покарання у Сполучених Штатах за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків і зброї.

Про це пише Reuters.

Ернандес, який обіймав посаду президента два терміни поспіль з 2014 до 2022 року, має приземлитися в міжнародному аеропорту Пальмерола, це приблизно за 60 кілометрів на північний захід від столиці країни Тегусігальпи. Він прибуде приватним літаком.

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Колишній глава держави має постати перед судом 3 серпня, де йому висунуть обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів. Виданий щодо нього ордер на арешт було призупинено в червні, тому після прибуття до країни його не затримуватимуть.

Раніше у інтервʼю 57-річний Ернандес заявив, що вимагатиме закриття справи.

Юридичні проблеми Ернандеса почалися після його затримання в Тегусігальпі в лютому 2022 року. Через два місяці його екстрадували до США.

У 2024 році американський суд засудив його до 45 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками та зброєю. Сам Ернандес завжди заперечував усі звинувачення.

Помилування, яке Дональд Трамп підписав наприкінці 2025 року, викликало критику. Один із кандидатів у президенти та інші політики заявили, що це є втручанням США у внутрішній політичний процес країни.

Водночас помилування не вплинуло на кримінальні провадження, відкриті проти Ернандеса в самому Гондурасі.

У межах антикорупційного розслідування під назвою «Pandora II» Ернандеса та інших високопосадовців звинувачують у привласненні майже 11 мільйонів доларів державних коштів, які, за версією слідства, були спрямовані на фінансування політичних кампаній у 2010–2013 роках. Частина цих коштів нібито використовувалася для фінансування першої президентської кампанії самого Ернандеса.

Водночас обвинувачення проти колишнього президента Порфіріо Лобо та ексміністра фінансів Вільфредо Серрато, які також фігурували у справі, були зняті.

У розмові з Reuters Ернандес заявив, що не виключає можливості знову балотуватися на державну посаду, хоча наголосив, що наразі це не входить до його найближчих планів.

За його словами, він готовий поділитися своїм політичним досвідом із нинішнім керівництвом своєї партії.