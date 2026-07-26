Син експрезидента Бразилії Флавіу Болсонару розпочав виборчу кампанію

Сенатор Флавіу Болсонару, старший син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, офіційно оголосив про початок своєї кампанії на президентських виборах. У жовтні він планує позмагатися із чинним главою держави Луїсом Інасіусом Лулою да Сілвою.

Як пише Reuters, на старті кампанії він продемонстрував підтримку президента Аргентини Хав'єра Мілея, згенероване штучним інтелектом звернення свого батька, який перебуває під домашнім арештом, а також відеозвернення прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Під час виступу Болсонару пообіцяв знизити податки, посилити боротьбу зі злочинністю та наголосив, що має намір продовжити політичну спадщину свого батька.

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«У мені тече кров Болсонару», – заявив він прихильникам на арені в Сан-Паулу.

Колишній президент Жаїр Болсонару нині перебуває під домашнім арештом через свою роль у спробі скасувати результати виборів, на яких він зазнав поразки від Лули.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей виступив із різкою промовою, розкритикувавши Лулу та заявивши, що Болсонару може «врятувати» Бразилію від соціалізму. Аргентинський лідер прилетів до Бразилії напередодні заходу, а в суботу зустрівся з губернатором штату Сан-Паулу Тарсізіу де Фрейтасом.

Колишня перша леді Мішель Болсонару, мачуха Флавіу Болсонару, також звернулася до учасників заходу у відеозверненні, висловивши йому свою підтримку. Її виступ був адресований насамперед жінкам-виборцям. Нещодавно вони з Флавіу помирилися після публічного конфлікту, який розгорівся через взаємні відеозвернення в соціальних мережах.

У грудні минулого року сенатор отримав офіційну підтримку свого батька для участі в цьогорічних президентських виборах. Однак у травні його кампанія втратила початковий імпульс після витоку повідомлень, які пов'язали його із заарештованим банкіром Даніелем Воркаро. Згодом Болсонару визнав, що той фінансував фільм про політичну кар'єру його батька.

Популярність Флавіу Болсонару також постраждала через конфлікт із Мішель Болсонару та його тісні зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, який запровадив мита на бразильські товари.

Опубліковане в п'ятницю опитування показало, що в разі другого туру виборів Лула випереджає Болсонару: 48% проти 43%. У червні цей показник становив 47% проти 43%.

Флавіу Болсонару також поки що не вдалося сформувати широку політичну коаліцію. Партії правоцентристського спрямування наразі вирішили зберігати нейтралітет, а не підтримувати його кандидатуру.